MSB, DENİZKURDU-II tatbikatında helikopterden atış görüntüsü paylaştı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), DENİZKURDU-II 2025 Tatbikatı'nda Deniz Kuvvetlerine ait helikopterin top, roket ve güdümlü mermi atışlarına ilişkin görüntüyü paylaştı.
Ankara
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "DENİZKURDU-II 2025 Tatbikatı tüm hızıyla devam ediyor. Deniz Kuvvetlerimize ait AH-1W Süper Cobra helikopterlerinin top, roket ve güdümlü mermi atışlarıyla hedefler başarıyla imha ediliyor." ifadeleri kullanıldı.
Tam İsabet! 🎯— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 9, 2025
DENİZKURDU-II 2025 Tatbikatı tüm hızıyla devam ediyor.
Deniz Kuvvetlerimize ait AH-1W Süper Cobra helikopterlerinin top, roket ve güdümlü mermi atışlarıyla hedefler başarıyla imha ediliyor.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/w3k2d2oUbY
Paylaşımda, helikopterden yapılan atışlara ilişkin görüntü de yer aldı.
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