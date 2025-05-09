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Gündem

MSB, DENİZKURDU-II tatbikatında helikopterden atış görüntüsü paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), DENİZKURDU-II 2025 Tatbikatı'nda Deniz Kuvvetlerine ait helikopterin top, roket ve güdümlü mermi atışlarına ilişkin görüntüyü paylaştı.

Yusuf Soykan Bal  | 09.05.2025 - Güncelleme : 09.05.2025
MSB, DENİZKURDU-II tatbikatında helikopterden atış görüntüsü paylaştı

Ankara

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "DENİZKURDU-II 2025 Tatbikatı tüm hızıyla devam ediyor. Deniz Kuvvetlerimize ait AH-1W Süper Cobra helikopterlerinin top, roket ve güdümlü mermi atışlarıyla hedefler başarıyla imha ediliyor." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, helikopterden yapılan atışlara ilişkin görüntü de yer aldı.

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