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Yurduntepe Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu

Türkiye'nin önemli kış turizm noktalarından Ilgaz Dağı'ndaki Yurduntepe Kayak Merkezi'nde yoğunlu yaşandı.

Özgür Alantor   | 08.01.2022
Yurduntepe Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu Fotoğraf: Özgür Alantor/AA

Kastamonu

Kayak merkezine gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler, Ilgaz Dağı'nın doğal güzellikleri arasında kayak ve snowboard yapıp kızakla kayarak keyifli vakit geçirdi.

Ankara başta olmak üzere, İstanbul, Karabük, Çankırı, Samsun, Sinop, Zonguldak, Bartın, Çorum ve Amasya'dan birçok kayakseveri ağırlayan tesiste hafta sonları benzer şekilde yoğunluk yaşanıyor.

Kayakseverlerden Oğuzhan Bozoğlu, AA muhabirine, Ilgaz'ın eşsiz bir güzelliği olduğunu söyledi.

Hafta sonları için eğlenceli bir spor olduğunu anlatan Bozoğlu, "Hafta sonları kayak merkezine geliyorum. 4 yıldır Kastamonu'da kayak sporu ile ilgileniyorum. Yurduntepe Kayak Merkezi açıldıktan sonra sık sık buraya gelmeye başladık. Burada çok güzel kayak keyfi yaşıyoruz." dedi.

Bu sene sezonun erken başladığını anlatan Bozoğlu, "Sezonun erken başlamasından mutluyuz. Kar biraz az gibi ama önümüzdeki hafta yağması beklenen karla birlikte buralar çok daha güzel olacak diye düşünüyoruz." diye konuştu.

Yurduntepe'nin zirve noktasında bulunan kafeteryada çalışan Tunahan Nebioğlu ise bölgeye gelenlerin Ilgaz'ın eşsiz manzarası karşısında dinlendiklerini ifade etti.


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