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Meteorolojiden, Doğu Akdeniz'de gök gürültülü sağanak uyarısı

Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü, Doğu Akdeniz için gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.

Eren Bozkurt   | 08.01.2022
Meteorolojiden, Doğu Akdeniz'de gök gürültülü sağanak uyarısı

Adana

Müdürlükten yapılan açıklamada, pazar günü akşam saatlerinden itibaren, Kahramanmaraş ve Osmaniye genelinde, Adana çevreleri, Mersin'in doğusu ve Hatay'ın kıyı kesimlerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli yağış olması beklendiği bildirildi.

Yağışların yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı şeklinde etkili olacağı belirtilen açıklamada, meydana gelebilecek, sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.

Doğu Akdeniz'de kuvvetli sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi, 9 Ocak Pazar günü akşamından itibaren Doğu Akdeniz'de sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini bildirdi.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, Doğu Akdeniz'de yarın akşam saatlerinde başlayıp 11 Ocak Salı akşamı sona ermesi beklenen sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların, genellikle kuvvetli ve çok kuvvetli (40-75 kilometre/saat), Adana çevreleri, Mersin'in doğusu ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kilometre/saat) olacağı uyarısı yapıldı.

Yağışların 1200 ila 1500 metre üzeri rakımlı yerlerde yoğun kar yağışı şeklinde olmasının beklendiği bildirildi. Rüzgarın da etkisini arttırarak bölge genelinde güney yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-80 km/saat) şeklinde eseceğinin tahmin edildiği kaydedildi.

Açıklamada, sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yüksek kesimlerde buzlanma ile don olayı, kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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