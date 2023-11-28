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Yunus Emre Enstitüsünden Afgan gençlere değerler eğitimi

Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Afganistan'ın başkenti Kabil'de üniversite öğrencisi Afgan gençlere yönelik değerler eğitimi içeren seminer dizisinin 5'incisini düzenledi.

Bilal Güler  | 28.11.2023 - Güncelleme : 28.11.2023
Yunus Emre Enstitüsünden Afgan gençlere değerler eğitimi Fotoğraf: Bilal Güler/AA

Afganistan

YEE Kabil Ofisi'nin her ay farklı bir üniversitede organize ettiği değerler eğitimi sürüyor.

Vatanseverlik, Vefa, Sorumluluk, Ümit, Sevgi-Saygı, Birlik ve Beraberlik, Adalet, Doğruluk, Merhamet ve Sabır temalarıyla düzenlenen 10 serilik eğitimin "Sabır" konulu 5'incisi Kabil Eğitim ve Öğretim Üniversitesinde gerçekleştirildi.

Alanında uzman araştırmacı ve yazarların verdiği eğitime yaklaşık 100 Afgan öğrenci katıldı.

Oturumun sonunda sorulan sorulara doğru yanıt veren öğrencilere Kur'an-ı Kerim hediye edildi.

YEE'den kültürel değerlere önem vurgusu

Kabil Yunus Emre Türk Kültür Merkezi Koordinatörü Hüseyin Güngör burada yaptığı konuşmada Türkçenin öğretilmesi ve tanıtılmasının yanında ortak kültürel değerlere yönelik eğitim faaliyetlerine de önem verdiklerini kaydetti.

Güngör, Afganistan ve Türkiye'nin ortak kültürel değerlere sahip olduğunu belirterek, faaliyetlerine devam edeceklerini aktardı.

Kabil Eğitim ve Öğretim Üniversitesi Rektörü Said Beşir Ağa Haşimi ise konuşmasında, öğrencilerin eğitimine yönelik imkan sunmanın görevleri olduğunu söyledi.

Haşimi, değerler eğitimi faaliyeti için YEE'ye teşekkür etti.

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