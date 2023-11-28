Artvin-Ardahan kara yolunda heyelan meydana geldi
Artvin-Ardahan kara yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı.
Artvin
Artvin-Şavşat-Ardahan kara yolunun 22. kilometresinde, Hamamlı Köyü mevkisinde yamaçtan kopan kaya parçaları yola düştü.
Heyelan nedeniyle kara yolu ulaşıma kapandı.
Jandarmanın yol güvenliğini sağladığı bölgede, Karayolları ekipleri iş makineleri yardımıyla çalışmalara devam ediyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.