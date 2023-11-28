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Artvin-Ardahan kara yolunda heyelan meydana geldi

Artvin-Ardahan kara yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı.

Meltem Yılmaz Karakurum  | 28.11.2023 - Güncelleme : 28.11.2023
Artvin-Ardahan kara yolunda heyelan meydana geldi

Artvin

Artvin-Şavşat-Ardahan kara yolunun 22. kilometresinde, Hamamlı Köyü mevkisinde yamaçtan kopan kaya parçaları yola düştü.

Heyelan nedeniyle kara yolu ulaşıma kapandı.

Jandarmanın yol güvenliğini sağladığı bölgede, Karayolları ekipleri iş makineleri yardımıyla çalışmalara devam ediyor.

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