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Yunanistanlı casus MİT'in operasyonu ile yakalandı

Yunanistan Ulusal İstihbarat Teşkilatı (EYP) adına Türkiye'ye yönelik casusluk faaliyetinde bulunduğu belirlenen Yunan vatandaşı Muhammed Amar Ampara, MİT tarafından yakalandı.

Barış Gündoğan   | 25.06.2022
Yunanistanlı casus MİT'in operasyonu ile yakalandı

Ankara

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre MİT, yaptığı araştırmalar sonucu EYP'nin Yunan vatandaşı Muhammed Amar Ampara'yı Türkiye’ye yönelik casus olarak kullandığını ortaya çıkardı.

Yunan casusu Ampara'nın Türkiye seyahatlerinde iş adamı gibi davrandığı ve ticaret adı altında casusluk faaliyetinde bulunduğu belirlendi.

MİT'in operasyonuyla yakalanan Ampara'nın sınırdaki Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları hakkında bilgi derleyerek Yunan istihbaratına aktardığı, Türkiye'deki Suriyeliler ve Yunanistan'a yerleşen FETÖ’ye müzahir iş adamlarıyla ilgili EYP’nin talimatı doğrultusunda araştırmalar yaptığı belirlendi.


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