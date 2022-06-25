Bingöl'de PKK'lı teröristlerce kullanılan 4 sığınak imha edildi
Bingöl'ün Genç ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarınca kullanıldığı belirlenen 4 sığınakta, el yapımı ve plastik patlayıcı bulundu.
Bingöl
Valiliğin açıklamasına göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe kırsalında icra edilen operasyon kapsamında arazi araması yaptı.
Terör örgütü PKK mensuplarınca kullanılan 4 sığınakta gerçekleştirilen aramada, el yapımı ve 50 gram plastik patlayıcı ile muhtelif yaşam malzemeleri ele geçirildi.
Sığınaklar ve malzemeler ekiplerce imha edildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.