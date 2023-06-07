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Yüksekova'nın ilk kadın otobüs şoförü seferlere başladı

Yüksekova Belediyesinde işe başlayan ilk kadın otobüs şoförü, belirlenen hatta seferlere başladı.

Ulaş Güven  | 07.06.2023 - Güncelleme : 07.06.2023
Yüksekova'nın ilk kadın otobüs şoförü seferlere başladı Fotoğraf: Ulaş Güven/AA

Hakkari

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan 31 yaşındaki Züleyha Arslan, Yüksekova Belediyesinin şehir içi yolcu taşımacılığında kullanılan otobüsler için verdiği şoför alımı ilanını görerek başvuruda bulundu.

Başvurusu değerlendirilen Arslan, mülakatı da geçince belediye bünyesinde işe başladı.

Belirlenen güzergahta yolcu taşımacılığı yapan Arslan, gazetecilere, küçüklüğünden bu şana şoförlüğe merakının olduğunu söyledi.

İzmir'de bir arkadaşının otobüs şoförlüğü yaptığını anlatan Arslan, "Ben de başarabilirim dedim. Hayal ettim ve başardım. Şu an Yüksekova'da ilk kadın şoförüm. Bununla gurur duyuyorum. Bütün kadınlardan aynı şeyi bekliyorum. Beni yalnız bırakmayın. İlk başta evraklarımı teslim ettim sonra sözlü ve uygulamalı mülakatlara geçtik. Mülakatlarda başarılı olunca işe başladım. Çok mutluyum. Bu imkanı sağlayan Yüksekova Belediyesine teşekkür ederim." diye konuştu.

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