MSB sel nedeniyle ulaşılamayan Sinop'un köyüne jeneratörler gönderildiğini bildirdi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sel nedeniyle ulaşımın sağlanamadığı Sinop'un Ayancık ilçesinin Çaybaşı köyüne, helikopterle gönderilen 7 jeneratörün ve kurulumunu sağlayacak personelin ulaştığını bildirdi.
Ankara
MSB'den yapılan açıklamada, "Sel nedeniyle ulaşımın sağlanamadığı Sinop'un Ayancık ilçesinin Çaybaşı köyüne, Hava Kuvvetlerimize ait helikopter ile 7 jeneratör ve bu jeneratörlerin kurulumunu sağlayacak personelimiz ulaştırıldı." ifadelerine yer verildi.
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Sel nedeniyle ulaşımın sağlanamadığı Sinop’un Ayancık ilçesinin Çaybaşı köyüne, Hava Kuvvetlerimize ait helikopter ile 7 jeneratör ve bu jeneratörlerin kurulumunu sağlayacak personelimiz bölgeye ulaştırıldı.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/VusuQFVL7g— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 7, 2023