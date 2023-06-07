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MSB sel nedeniyle ulaşılamayan Sinop'un köyüne jeneratörler gönderildiğini bildirdi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sel nedeniyle ulaşımın sağlanamadığı Sinop'un Ayancık ilçesinin Çaybaşı köyüne, helikopterle gönderilen 7 jeneratörün ve kurulumunu sağlayacak personelin ulaştığını bildirdi.

Yusuf Soykan Bal  | 07.06.2023 - Güncelleme : 07.06.2023
MSB sel nedeniyle ulaşılamayan Sinop'un köyüne jeneratörler gönderildiğini bildirdi

Ankara

MSB'den yapılan açıklamada, "Sel nedeniyle ulaşımın sağlanamadığı Sinop'un Ayancık ilçesinin Çaybaşı köyüne, Hava Kuvvetlerimize ait helikopter ile 7 jeneratör ve bu jeneratörlerin kurulumunu sağlayacak personelimiz ulaştırıldı." ifadelerine yer verildi.

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