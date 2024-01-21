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Yüksekova'da karla mücadele çalışmaları devam ediyor

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, kardan kapanan köy, mezra ve üs bölgelerinin yolunun açılması için çalışmalar devam ediyor.

Ulaş Güven  | 21.01.2024 - Güncelleme : 21.01.2024
Yüksekova'da karla mücadele çalışmaları devam ediyor

Hakkari

İl Özel İdaresine bağlı Yüksekova Şantiye Şefliği ekipleri, kentin yüksek rakımlı bölgelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle kapanan yollarda çalışma yürüttü.

Metrelerce karın bulunduğu zorlu coğrafyada çalışma yürüten ekipler, Onbaşılar köyü yakınlarındaki üs bölgelerinin yolunu açtı.

Ekipler, bölgede yol genişletme çalışmalarına devam ediyor.

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Yüksekova'da karla mücadele çalışmaları devam ediyor

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