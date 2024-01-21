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Antalya'da hortum seralara zarar verdi

Antalya'nın Serik ilçesinde hortum nedeniyle bazı seralarda hasar oluştu.

Servet Tümer  | 21.01.2024 - Güncelleme : 21.01.2024
Antalya'da hortum seralara zarar verdi

Antalya

Kent merkezi ve ilçelerde etkili olan ve zaman zaman şiddetini artıran yağış sürüyor.

Serik'teki Aşağıkocayatak Mahallesi'nde oluşan hortum 12 üreticiye ait toplam ekili 20 dekar seraya zarar verdi.

Seraların bir bölümünün çatısı çöktü, camları kırıldı. Plastik seraların muşambaları yırtılırken, sera içerisinde ekili domatesler zarar gördü.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince zarar tespit çalışmalarına başlandı.

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