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YSK Başkanı Yener: Veri akışında problem yok

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, Kurula veri akışında problem olmadığını, verilerin siyasi partilerle de paylaşıldığını bildirdi.

Kemal Karadağ, Ferdi Türkten  | 28.05.2023 - Güncelleme : 28.05.2023
YSK Başkanı Yener: Veri akışında problem yok Fotoğraf: Özge Elif Kızıl/AA

Ankara

Yener, YSK'de gazetecilere yaptığı açıklamada, seçimlerin Türk milletine ve demokrasiye hayırlı olması temennisinde bulundu.

"Bugün yapılan Cumhurbaşkanlığı Seçimi ikinci tur oy verme süreci sona ermiştir. Kurulumuza şu ana kadar yansıyan ve oy verme işlemlerine etkisi olan herhangi olumsuz bir durum söz konusu olmamıştır." diyen Yener, şöyle devam etti:

"Süreç içerisinde Kurul'umuza gelen itirazlar da değerlendirilmiş, ilgili il ve ilçe seçim kurullarına gönderilmiştir. Seçimlere sağduyu ile katılım gösteren seçmenlerimize, cumhurbaşkanı adaylarımıza, temsilcilere, siyasi partilere, Yüksek Seçim Kurulunun değerli üyelerine ve kurulumuzdaki siyasi parti temsilcilerine, kurulumuzun merkez teşkilatında görevli personelimize, il, ilçe seçim kurulu başkanlıklarımıza, personelimize, sandıklarda görev alan tüm görevlilere, bu süreçte bizimle birlikte olan ilgili bakanlıklarımıza, kamu kurum ve kuruluşlarına, sivil toplum kuruluşlarına, güvenlik görevlilerimize, süreci baştan beri bizimle takip eden basın mensuplarına teşekkürlerimi sunuyorum."

"Veri akışında problem yok"

Yener, ilçe ve il seçim kurullarından şu ana kadar yüzde 25 oranında veri akışı olduğunu belirtti.

Veri akışlarının YSK'de siyasi parti temsilcileri tarafından da takip edildiğini vurgulayan Yener, "Geçici sonuçlar açıklanana kadar kamuoyunun ve vatandaşların sonucu beklemesini rica ederiz. Veri akışında problem yoktur, siyasi partilerimizle de paylaşılmaktadır." dedi.

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