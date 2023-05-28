Eskişehir'de sağanak ve dolu etkili oldu
Eskişehir'de öğleden sonra başlayan sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.
Eskişehir
Kentte aniden bastıran dolu ve sağanak nedeniyle bazı cadde ile sokaklarda su birikintileri oluştu, yayalar ve sürücüler zor anlar yaşadı.
Yağmura hazırlıksız yakalanan kent sakinleri, sığınacak yer aradı. Bazı vatandaşlar ise şemsiyeleriyle yağmurdan korunmaya çalıştı.
Sürücüler sağanak nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti, trafikte aksamalar yaşandı.
Polis ekipleri trafikteki aksamalara müdahale etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.