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Eskişehir'de sağanak ve dolu etkili oldu

Eskişehir'de öğleden sonra başlayan sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

Emrah Yaşar  | 28.05.2023 - Güncelleme : 28.05.2023
Eskişehir'de sağanak ve dolu etkili oldu Fotoğraf: Emrah Yaşar / AA

Eskişehir

Kentte aniden bastıran dolu ve sağanak nedeniyle bazı cadde ile sokaklarda su birikintileri oluştu, yayalar ve sürücüler zor anlar yaşadı.

Yağmura hazırlıksız yakalanan kent sakinleri, sığınacak yer aradı. Bazı vatandaşlar ise şemsiyeleriyle yağmurdan korunmaya çalıştı.

Sürücüler sağanak nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti, trafikte aksamalar yaşandı.

Polis ekipleri trafikteki aksamalara müdahale etti.

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