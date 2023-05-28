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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan görevlilere "sandıklara sahip çıkın" çağrısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sandık görevlilerine, sonuçlar kesinleşinceye kadar tüm sandıklara sahip çıkmaları çağrısında bulundu.

Zeynep Rakipoğlu  | 28.05.2023 - Güncelleme : 28.05.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan görevlilere "sandıklara sahip çıkın" çağrısı

İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, sabahın erken saatlerinden beri sandıklarda fedakarca görev yapan her bir dava arkadaşına teşekkür ettiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sonuçlar kesinleşinceye kadar tüm kardeşlerimi sandıklara sahip çıkmaya davet ediyorum. Şimdi, milletimizin başımız üzerine olan iradesini son ana kadar koruma vakti." ifadelerini kullandı.

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