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YSK Başkanı Yener, depremden etkilenen Hatay'ı ziyaret edecek

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen illerden Hatay'ı ziyaret edecek.

İsmet Karakaş  | 25.04.2023 - Güncelleme : 25.04.2023
YSK Başkanı Yener, depremden etkilenen Hatay'ı ziyaret edecek

Ankara

Edinilen bilgiye göre, YSK Başkanı Yener, Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen Hatay'a giderek, incelemelerde bulunacak.

Daha önce de YSK'den görevlendirilen heyet, deprem bölgesinde incelemelerde bulunmuş, hazırladığı raporu YSK'ye sunmuştu.

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