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Munzur Çayı'nda kaybolan 3 kişi dron ve botlarla aranıyor

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde 21 Nisan'da otomobille düştükleri Munzur Çayı'na kaybolan 3 kişiyi arama çalışmaları dron ve botlarla aralıksız devam ediyor.

Sidar Can Eren  | 25.04.2023 - Güncelleme : 25.04.2023
Munzur Çayı'nda kaybolan 3 kişi dron ve botlarla aranıyor Fotoğraf: Sidar Can Eren/AA

Tunceli

Diyarbakır'dan Tunceli'ye gelerek bulundukları araçla düştükleri Munzur Çayı'nda kaybolan Baran Aslantaş (22), Azad Demiral (21) ve Mehmet Can Demiral'ın (22) bulunması için başlatılan arama çalışmaları bugün de sürdü.

Vali Mehmet Ali Özkan koordinesinde AFAD tarafından yürütülen çalışmalarda, kayıp kişileri bulmak için dron, bot ve row (su altı görüntüleme cihazı) kullanılıyor.

Ekipler, Munzur Çayı'nın 35 kilometrelik alanının yanı sıra Uzunçayır Baraj Gölü'nün Mameki Köprüsü civarında su yüzeyinde ve kıyı şeritlerinde arama-tarama faaliyeti gerçekleştiriyor.

Bölgedeki çalışmalara jandarma, UMKE, Doğa Koruma ve Milli Parklar, belediye, itfaiye, emniyet ekipleri, Munzur Arama Kurtarma Derneği üyeleri ile AFAD gönüllülerinin aralarında bulunduğu 1073 kişi katılıyor.

Yaklaşık beş gündür sürdürülen çalışmalarda kayıp 3 gence dair henüz bir sonuca ulaşılamadı.

Olay

Baran Aslantaş'ın kullandığı otomobil, 21 Nisan'da Tunceli-Ovacık kara yolu Yoncalı köyü mevkisinde Munzur Çayı'na düşmüştü. Sürücü Aslantaş ile araçtaki Azad Demiral ve Mehmet Can Demiral suda kaybolmuştu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, kayıp 3 kişinin bulunması için bölgede arama çalışması başlatmıştı.

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