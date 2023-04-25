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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çanakkale Kara Savaşları'nın 108'inci yılı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çanakkale Kara Savaşları'nın 108'inci yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Mümin Altaş  | 25.04.2023 - Güncelleme : 25.04.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çanakkale Kara Savaşları'nın 108'inci yılı mesajı

Ankara

Erdoğan, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "İstiklaline aşık milletimizin yazdığı büyük bir destan olan Çanakkale Kara Savaşları'nın 108'inci yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere istikbalimiz uğrunda mücadele eden tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi saygıyla, rahmetle yad ediyorum." ifadesini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çanakkale Kara Savaşları'nın 108'inci yılı mesajı
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