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Yozgat'ta sağanak ekili alanlara zarar verdi

Yozgat'ta sağanak sonrası oluşan sel, ekili alanlarda hasara yol açtı.

Ömer Ertuğrul  | 20.06.2023 - Güncelleme : 20.06.2023
Yozgat'ta sağanak ekili alanlara zarar verdi Fotoğraf: Ömer Ertuğrul/AA

Yozgat

Kent merkezinde öğle saatlerinde başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Divanlı Mahallesi'nde sağanağın ardından meydana gelen sel, ekili alanlara zarar verdi.

Mahalle sakinlerinden Necati Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, şiddetli yağışın yaklaşık 1 saat sürdüğünü söyledi.

Derelerden taşan suyun evlere girdiğini ifade eden Şahin, "Ekili alanlarımız zarar gördü. Küçükbaş hayvancılıkla uğraşıyorum. Hayvanları zor kurtardık. Şimdi eve, avluya dolan suları temizlemeye çalışıyoruz, mağdur olduk." dedi.

Salih Yılmazer de iş yerini su bastığını, bazı cihazlarının zarar gördüğünü belirtti.

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