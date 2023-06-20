Dolar
23.57
Euro
25.72
Altın
1,936.64
ETH/USDT
1,740.50
BTC/USDT
27,211.00
BIST 100
5,251.61
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, işçi ve işveren temsilcilerini kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol'u kabul etti.

Zafer Fatih Beyaz  | 20.06.2023 - Güncelleme : 20.06.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan, işçi ve işveren temsilcilerini kabul etti Fotoğraf: Murat Kula - AA

Ankara

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.

Atalay ve Akkol'un asgari ücrete yapılan ara zam dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ziyaretinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da hazır bulundu.

TİSK Başkanı Akkol, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a üzerinde Türk Bayrağı ile tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayrakların yer aldığı hediye takdim etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İç Anadolu'nun güney ve doğusu için gök gürültülü sağanak uyarısı
Zonguldak'ta sağanağın ardından denizin rengi kahverengiye döndü
Eski milletvekillerinin 350 suç dosyası işleme konuldu
İstanbul Avrupa Yakası için gök gürültülü sağanak uyarısı
İstanbul Avrupa Yakası için gök gürültülü sağanak uyarısı

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski Malezya Başbakanı Muhammed'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski Malezya Başbakanı Muhammed'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, işçi ve işveren temsilcilerini kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, IKBY Başbakanı Mesrur Barzani'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Pakistan Başbakanı Şerif'e taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Pakistan Başbakanı Şerif'e taziye telefonu
TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay'dan asgari ücret açıklaması: Arzu ettiğimize yakın bir rakam olur diye umut ediyorum

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay'dan asgari ücret açıklaması: Arzu ettiğimize yakın bir rakam olur diye umut ediyorum
Rus gazeteci Gusman, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı anlatan belgesel hazırladı

Rus gazeteci Gusman, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı anlatan belgesel hazırladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet