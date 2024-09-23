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"Yıldırım-2024 Seferberlik Tatbikatı" yapıldı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Yıldırım-2024 Seferberlik Tatbikatı"nın gerçekleştirildiğini bildirdi.

Oğuzhan Sarı  | 23.09.2024 - Güncelleme : 23.09.2024
"Yıldırım-2024 Seferberlik Tatbikatı" yapıldı

Ankara

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Ağrı'da konuşlu 12'nci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı tarafından icra edilen tatbikata ilişkin fotoğraflara da yer verildi.


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