"Yıldırım-2024 Seferberlik Tatbikatı" yapıldı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Yıldırım-2024 Seferberlik Tatbikatı"nın gerçekleştirildiğini bildirdi.
Ankara
MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Ağrı'da konuşlu 12'nci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı tarafından icra edilen tatbikata ilişkin fotoğraflara da yer verildi.
Ağrı’da konuşlu 12’nci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığımız tarafından YILDIRIM-2024 Seferberlik Tatbikatı icra edildi.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/faYakJ6mtW— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 23, 2024
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