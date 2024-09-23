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Muş'ta şarampole devrilen minibüsteki 20 kişi yaralandı

Muş'ta minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 20 kişi yaralandı.

Galip Kılınç  | 23.09.2024 - Güncelleme : 23.09.2024
Muş'ta şarampole devrilen minibüsteki 20 kişi yaralandı Fotoğraf: Galip Kılınç/AA

Muş

Mehmet Ali Aktaş idaresindeki 49 J 4061 plakalı minibüs, Bulanık-Varto kara yolunun Köprüyolu mevkisinde kontrolden çıkararak şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 20 kişi Bulanık Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Durumu ağır olan bazı yaralıların il merkezi ve Van'daki hastanelere sevk edildiği öğrenildi.

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