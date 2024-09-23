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Ağrı ve Kars'ta sağanak ve dolu etkili oldu

Ağrı'nın Taşlıçay ve Kars'ın Sarıkamış ilçesinde sağanak ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi.

Muhammet Ali, Hüseyin Demirci Ateş  | 23.09.2024 - Güncelleme : 23.09.2024
Ağrı ve Kars'ta sağanak ve dolu etkili oldu Fotoğraf: Muhammet Ali Ateş/AA

Ağrı/Kars

İlçede öğleden sonra etkili olan sağanak ve dolu, cadde ve sokaklarda su birikintilerine neden oldu.

Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, iş yerlerine ve bina çatılarının altına sığındı.

Bazı noktalardaki su birikintileri nedeniyle araç sürücüleri ilerlemekte güçlük çekti.

Kars

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde sağanak ve dolu etkili oldu.

İlçede başlayan sağanak bir süre sonra yerini doluya bıraktı. Akşam saatlerinde şiddetini artıran sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Bazı vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalanırken araç sürücüleri kontrollü şekilde ilerledi.

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