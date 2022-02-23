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Yerli mobil hız tespit sistemi, Mersin'de kullanılmaya başlandı

Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen lazer tabanlı Medar Mobil Hız Tespit Sistemi (MTS) Mersin'de kullanılmaya başlandı.

Mustafa Ünal Uysal   | 23.02.2022
Yerli mobil hız tespit sistemi, Mersin'de kullanılmaya başlandı

Mersin

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, 4 şeritli yolda hız ihlali yapan tüm araçların cinslerini, hangi şeritte hız yaptıklarını, hız yapılan yerin koordinatını fotoğraf ve video kaydıyla tespit edilebilen MTS, jandarma ekiplerince kullanılmaya başlandı.

Gece hız tespiti yapmasının yanı sıra araca monte olmadan seyyar olarak da kullanılan cihaz, karlı ve sisli havalarda da kullanılabiliyor.

Cihaz sayesinde hız nedeniyle meydana gelen trafik kazalarında azalma olması bekleniyor.

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