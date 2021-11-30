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Yedigöller'de hazan mevsiminin son günleri yaşanıyor

Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Yedigöller Milli Parkı'nda hazan mevsiminin son günleri yaşanırken kış mevsimi de etkisini göstermeye başladı.

Mehmet Emin Gürbüz, Ömer Ürer   | 30.11.2021
Yedigöller'de hazan mevsiminin son günleri yaşanıyor Fotoğraf: Ömer Ürer - Anadolu Ajansı

Bolu

Ankara ile İstanbul gibi iki metropol kent arasında yer alan, yüzde 65'i ormanlarla kaplı olan Bolu, dört mevsim ayrı güzelliğe bürünen Yedigöller Milli Parkı'nda her dönem çok sayıda yerli ve yabancı ziyaretçileri ağırlıyor.

İsmini bünyesinde barındırdığı birbiriyle bağlantılı yedi gölden alan milli parkta, hazan mevsiminin son günleri yaşanıyor.

Ağaçlardaki yaprakların dökülmesiyle yeşilin, kahverenginin ve sarının tonlarının hakim olduğu Yedigöller'de güzel görüntüler ortaya çıkıyor. 

Her gün yüzlerce yerli ve yabancı ziyaretçinin ilgi odağı olan milli parkta, sonbahar ve kış mevsimini aynı anda yaşanıyor. 

Tatilcilerin çadır ya da karavanda konaklamak veya günübirlik ziyaret için tercih ettiği milli parkın yüksek kesimlerinde ise kar görülüyor. 

Doğayla iç içe olmak için Yedigöller'e gelmeyi tercih edenler keyifli vakit geçirerek tatillerinin tadını çıkarıyor.

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