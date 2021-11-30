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Bolu'da kuvvetli rüzgar nedeniyle minaresi yıkılan caminin çatısı ve ev zarar gördü

Bolu'da aralıklarla süren kuvvetli rüzgarın etkisiyle minaresi yıkılan caminin çatısı ve imamın evi maddi zarar meydana geldi.

İlhami Çetin   | 30.11.2021
Bolu'da kuvvetli rüzgar nedeniyle minaresi yıkılan caminin çatısı ve ev zarar gördü Fotoğraf: İlhami Çetin/AA

Bolu

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Kentte dün başlayan ve aralıklarla süren kuvvetli rüzgarın etkisiyle Taşkesti beldesi Çağşak köyü Acemler Mahallesi'ndeki caminin minaresi yıkıldı.

Minarenin yıkılması sonucu caminin çatısı ile imamın evi zarar gördü.

Köy sakinlerinden Sabahattin Kolburan, AA muhabirine, minarenin kuvvetli rüzgara dayanamadığını belirterek "Bir anda yıkıldı, biz bile fark edemedik. Rüzgar burada çok etkili oldu." dedi.

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