Dolar
11.77
Euro
13.34
Altın
1,808.48
ETH/USDT
4,099.00
BTC/USDT
51,205.00
BIST 100
1,829.30
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Yargıtay'dan 'pitbull saldırısı' kararı

Yargıtay 8. Ceza Dairesi, pitbull saldırısından kaçan çocuğun düşerek yaralanmasının dikkate alınmadan köpeğin sahibine "hayvanın tehlike yaratabilecek şekilde serbest bırakılması"ndan verilen 500 lira cezayı bozdu.

İsmet Karakaş   | 24.12.2021
Yargıtay'dan 'pitbull saldırısı' kararı

Ankara

Yargıtay 8. Ceza Dairesinin kararına göre, bir kişi pitbull köpeğini başıboş şekilde dolaştırırken, köpek, küçük bir çocuğu kovalamaya başladı. Çocuk, köpekten kaçmak için ağaca çıkmaya çalışırken yere düşerek yaralandı.

Olayla ilgili açılan kamu davasına yerel mahkeme, köpeğin sahibini, "hayvanın tehlike yaratabilecek şekilde serbest bırakılması" suçundan 500 lira adli para cezasına çarptırdı.

Adalet Bakanlığınca, söz konusu kararın kanun yararına bozma istemi üzerine dosya, Yargıtay 8. Ceza Dairesine geldi. Daire, yerel mahkemenin verdiği kararı bozdu.

Dairenin kararında, olay sonucu çocuğun basit tıbbi müdahale gerektirecek biçimde yaralandığı, bunun "taksirle yaralama" ve "hayvanı tehlike yaratabilecek şekilde serbest bırakma" suçlarını oluşturduğu ifade edildi.

Daha önce Yargıtay'ın bu yönde kararının bulunduğu ve yerel mahkemenin bunu gözetmeden hüküm kurduğu belirtilen kararda, hükmün aleyhe tesir etmemek üzere bozulmasına karar verildiği bildirildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yerli aşı TURKOVAC'ın ilk sevkiyatı Ankara'ya yapıldı
Türkiye Aşı Enstitüsü Başkanı Kara'dan vatandaşlara TURKOVAC için destek çağrısı
Ankara Şehir Hastanesi Başhekimi Surel: Hatırlatma dozlarımızı TURKOVAC ile olacağız
Çin'in Şian kentinde Kovid-19 karantina tedbirleri sürüyor
Yerli aşıyı geliştiren Prof. Dr. Özdarendeli, TURKOVAC ile ilgili son gelişmeleri anlattı

Benzer haberler

Yargıtay'dan 'pitbull saldırısı' kararı

Yargıtay'dan 'pitbull saldırısı' kararı

Gaziantep'te pitbull cinsi köpeklerin saldırdığı çocuğun tedavisi sürüyor

Bilirkişiler ile tanıklara ödenecek ücretler belli oldu

Gaziantep'te pitbull cinsi köpeklerin çocuğa saldırmasına ilişkin 3 kişi tutuklandı

Gaziantep'te pitbull cinsi köpeklerin çocuğa saldırmasına ilişkin 3 kişi tutuklandı
Yargıtay, eşeğin 'büyükbaş hayvan' kabul edilmesini uygun buldu

Yargıtay, eşeğin 'büyükbaş hayvan' kabul edilmesini uygun buldu
Ara buluculukta 2022 yılı ücret tarifesi belirlendi

Ara buluculukta 2022 yılı ücret tarifesi belirlendi