Yargıtay Üyeliklerine Seçme Kararı Resmi Gazete'de
HSK Genel Kurulunca Yargıtay'daki 4 üyelik için yapılan seçime yönelik karar Resmi Gazete'de yer aldı.
Ankara
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanlığı Genel Kurulunca, Yargıtaydaki 4 üyelik için yapılan seçime yönelik karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcı Vekili İhsan Kamil Akçadırcı, Ankara Cumhuriyet Savcısı Hasan Yılmaz, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar ve Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Akça Yargıtay üyeliğine seçildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.