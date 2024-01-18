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Türkiye ile Cezayir arasında imzalanan milletlerarası anlaşma Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan milletlerarası anlaşma, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Büşranur Koca  | 18.01.2024 - Güncelleme : 18.01.2024
Türkiye ile Cezayir arasında imzalanan milletlerarası anlaşma Resmi Gazete'de

Ankara

Ankara'da 16 Mayıs 2022'de imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Türkiye ve Cezayir’de Kültür Merkezleri Açılmasına ve Faaliyetine İlişkin Anlaşma" hakkındaki karar onaylanarak Resmi Gazete'de yer aldı.

Anlaşma kapsamında Türk tarafının Cezayir'de bir Türk Kültür Merkezi, Cezayir tarafının ise İstanbul'da bir Cezayir Kültür merkezi açması ve böylece iki ülkenin kültürel, insani ve medeniyete dair değerlerinin karşılıklı olarak zenginleştirilmesi amaçlanıyor.

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