Dolar
32.44
Euro
35.05
Altın
2,257.94
ETH/USDT
3,549.50
BTC/USDT
69,591.00
BIST 100
9,009.78
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Yargıtay Başkanı, seçimin 11. turunda da belirlenemedi

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresinin dolması nedeniyle yapılmaya başlanan başkanlık seçimlerinin 11. turunda da hiçbir aday salt çoğunluğu sağlayamadı.

İsmet Karakaş  | 01.04.2024 - Güncelleme : 01.04.2024
Yargıtay Başkanı, seçimin 11. turunda da belirlenemedi

Ankara

Mehmet Akarca, Yargıtay Başkanlığı görevine 24 Mart 2020'de seçildi, 4 yıllık görev süresi 24 Mart itibarıyla doldu.

Bu kapsamda Yüksek Mahkemenin 4 yıl boyunca görev yapacak yeni başkanını belirlemek için Yargıtayda 25 Mart Pazartesi günü sandık kuruldu ve Yargıtay üyeleri sandık başına gitti.

Seçimin ilk on turunda hiçbir adayın, 348 Yargıtay üyesinin salt çoğunluğu olan en az 175 oyu alamaması üzerine bugün, 3 adayın katıldığı 11. tur oylaması yapıldı.

Oylama sonucu Yargıtay Başkanı Akarca 85, 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez 102, 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk ise 117 oy aldı. Seçime katılım 320 olarak kayıtlara geçerken, kullanılan oylardan 4'ü boş, 12'si ise geçersiz sayıldı.

Bu sonuçla, salt çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle seçime 12. tur oylamayla yarın devam edilecek.

Seçimlerde üye tam sayısının salt çoğunluğunun hazır bulunması gerekiyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi
Yargıtay Başkanı, seçimin 11. turunda da belirlenemedi
Yerel seçimlerde 4 milletvekili belediye başkanlığı yarışını kazandı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 69 işçi alacak
Türkiye ve dünya gündemi

Benzer haberler

Yargıtay Başkanı, seçimin 11. turunda da belirlenemedi

Yargıtay Başkanı, seçimin 11. turunda da belirlenemedi

Fatih'te en düşük seçmene sahip mahallede muhtar için oy kullanılamadı

Sandıklar açıldı, oy sayımı sürüyor

Zonguldak ve Mersin'de 2 kişi sandık başında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Zonguldak ve Mersin'de 2 kişi sandık başında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti
Mardin ve Şırnak'ta vatandaşlar yöresel kıyafetlerle oy kullandı

Mardin ve Şırnak'ta vatandaşlar yöresel kıyafetlerle oy kullandı

Sandık başına yöresel giysileriyle gittiler

Sandık başına yöresel giysileriyle gittiler
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet