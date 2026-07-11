Balıkesir'in Susurluk, Altıeylül ve Dursunbey ilçelerinde çıkan arazi yangınlarına havadan karadan müdahale ediliyor.

Balıkesir'in 3 ilçesinde çıkan arazi yangınlarına müdahale ediliyor Balıkesir'in Susurluk, Altıeylül ve Dursunbey ilçelerinde çıkan arazi yangınlarına havadan karadan müdahale ediliyor.

Susurluk ilçesinin Ömerköy Mahallesi, Altıeylül ilçesinin Karakaya Mahallesi ve Dursunbey ilçesinin İstasyon Mahallesi'ndeki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgelere Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangınlar, 2 helikopter, 7 arazöz, 3 su ikmal aracı ve 3 ilk müdahale aracıyla kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Yangınların yerleşim yerlerine yakın olmadığı öğrenildi.

Manisa'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinin Günaydamları Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 7 uçak, 6 helikopter, 19 arazöz, 6 su ikmal aracı ve 2 dozer ile Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Alanya'da zirai alanda çıkan yangın söndürüldü

Antalya'nın Alanya ilçesi Çayarası Yaylası'nda zirai alanda henüz belirlenmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Alanya Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangına çok sayıda arazöz ile orman işletme personeli müdahale etti.

Ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alınıp söndürülen yangın sonrası bölgede soğutma çalışması yapılıyor.

Yangında yaklaşık 1 dönümlük alan zarar gördü.