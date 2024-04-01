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Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Aykut Karadağ  | 01.04.2024 - Güncelleme : 01.04.2024
Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, terörle mücadelenin, etkin ve kararlı şekilde sürdüğü vurgulandı.

Paylaşımda, Hava Kuvvetlerinin, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesindeki 5 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdiği kaydedildi.

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