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Yapı denetim kuruluşlarına yönelik yeni düzenleme

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, özellikle küçük metrajlı işlerin denetimini üstlenmek istemeyen yapı denetim kuruluşlarına uygulanan elektronik dağıtım sıralamasından çıkarılma süresini 90 güne yükselten düzenlemeyi hayata geçirdi.

Yıldız Nevin Kasım  | 30.11.2024 - Güncelleme : 30.11.2024
Yapı denetim kuruluşlarına yönelik yeni düzenleme

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünün hazırladığı "Yapı Sahipleri ile Yapı Denetimi Hizmet Sözleşmesi İmzalayacak Yapı Denetim Kuruluşlarının Elektronik Ortamda Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni tebliğle yapı denetim sisteminin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi ve uygulamada karşılaşılan sorunların çözümüne yönelik düzenlemeler yapıldı.

Bu kapsamda görevlendirildiği işlerin sözleşmesini imzalamaktan kaçınan yapı denetim kuruluşlarına verilen sıralamadan çıkarılma cezası 60 günden 90 güne yükseltildi.

Yeni düzenlemeyle, yardımcı kontrol elemanının elektronik dağıtım sonrasında 8-11 iş günü içinde görevlendirilmesi zorunluluğuna da son verildi. Bu zorunluluk iş atandığında değil ruhsat aşamasına gelindiğinde uygulanacak.

Rüzgar enerji santralleri için yeni küme yapı tanımı

Öte yandan, rüzgar enerji santrali (RES) yatırımlarının hızlanması ve ruhsatlandırma süreçleriyle ilgili de denetim kolaylığı getirildi.

Acele kamulaştırma kararı alınmış ve mahkeme tarafından "el atma" kararı verilmiş bir bölgedeki RES yapılarının "küme yapı" olarak, tek bir denetim firmasına atanmasının önü açıldı.

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