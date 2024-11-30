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Kıyı Ege için kuvvetli yağış uyarısı

Kıyı Ege'de gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yıldız Nevin Kasım  | 30.11.2024 - Güncelleme : 30.11.2024
Kıyı Ege için kuvvetli yağış uyarısı Fotoğraf: Osman Akça/AA

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kıyı Ege'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın, akşam saatlerinden itibaren Muğla'nın kıyı kesimlerinde kuvvetli ve çok kuvvetli, yarın sabah saatlerinden itibaren İzmir, Aydın ve Manisa'nın batı ilçelerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Yağış nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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