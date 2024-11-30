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Gölcük Tabiat Parkı hafta sonunu doğada değerlendirmek isteyenleri ağırladı

Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı, hafta sonunu doğayla iç içe geçirmek isteyenlerin ilgisiyle karşılaştı.

Mehmet Emin Gürbüz  | 30.11.2024 - Güncelleme : 30.11.2024
Gölcük Tabiat Parkı hafta sonunu doğada değerlendirmek isteyenleri ağırladı Fotoğraf: Mehmet Emin Gürbüz/AA

Bolu

Kent merkezine 13 kilometre uzaklıktaki tabiat parkında, geçen hafta sonundan itibaren aralıklarla yağan kar tam olarak erimedi.

Tabiat parkına gelenler, yer yer karın da eşlik ettiği güzel manzara karşısında göl çevresinde yürüyerek, iskelede fotoğraf çektirerek ve belirlenen alanlarda piknik yaparak vakit geçirdi.

Çocuklar da doyasıya eğlenerek karın keyfini yaşadı.

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