Dolar
18.95
Euro
20.04
Altın
1,828.12
ETH/USDT
1,535.30
BTC/USDT
21,651.00
BIST 100
5,446.22
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'yi kabul etti - VTR
logo
Gündem

Yapı denetim kuruluşlarına yönelik yeni düzenleme Resmi Gazete'de

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yapılan düzenlemeyle yapı denetim kuruluşları görevlendirme sonrasındaki iş ve işlemlerde ihmale neden olduğunun belirlenmesi halinde, 60 veya 90 gün süreyle yeni iş yapamayacak.

Yıldız Nevin Gündoğmuş  | 09.03.2023 - Güncelleme : 09.03.2023
Yapı denetim kuruluşlarına yönelik yeni düzenleme Resmi Gazete'de

Ankara

Yapı Sahipleri İle Yapı Denetimi Hizmet Sözleşmesi İmzalayacak Yapı Denetim Kuruluşlarının Elektronik Ortamda Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun kapsamında yer alan yapılarda hangi yapı denetim kuruluşunun görev alacağı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca elektronik ortamda belirleniyor.

Yapı denetim kuruluşlarının görevlendirme sonrasındaki iş ve işlemlerdeki ihmallerine karşılık idari ceza uygulanıyor. Buna ilişkin esasların düzenlenmesi için mevcut Tebliğ hükümlerinde değişikliğe gidildi.

Buna göre, yapı denetim kuruluşu, elektronik ortamda görevlendirildiği yapı için kendisinden kaynaklanan nedenlerle Bakanlıkça belirlenen sürede yapı denetim hizmet sözleşmesini imzalamaz veya yapıya ilişkin bilgilerin kontrolünü doğru yapmayarak yapı ruhsatı alındıktan sonra hatalı görevlendirmeye neden olduğu anlaşılırsa 60 veya 90 gün süreyle sıralamalardan çıkarılacak, bu süre zarfında yeni iş üstlenmesine izin verilmeyecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kilis'te jandarmadan eğitimli köpeklerle depremzede çocuklara moral
KTÜ'nün deniz çöplerinin azaltılması amacıyla hazırladığı LitOUTer Projesi sona erdi
TBMM Başkanı Şentop, Endonezya Temsilciler Meclisi Başkanı Maharani ile görüştü
İTÜ'de geçici kız öğrenci yurdunda kalan öğrenciler KYK yurduna yerleştirildi
Çanakkale Boğazı'nda arızalanan gemi demirletildi

Benzer haberler

Yapı denetim kuruluşlarına yönelik yeni düzenleme Resmi Gazete'de

Yapı denetim kuruluşlarına yönelik yeni düzenleme Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7 ile çevre ve şehircilik il müdürü atadı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet