Bakan Çavuşoğlu, Avrupa Parlamentosu Üyesi İlhan Küçük ile bir araya geldi
Ankara
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Liberaller ve Demokratlar İttifakı Partisi Eşbaşkanı ve Avrupa Parlamentosu Üyesi İlhan Küçük ile bir araya geldi.
Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Küçük'ün Türkiye'ye dayanışma ziyareti yaptığını kaydetti.
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