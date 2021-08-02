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Yangınların yaşandığı bölgelerde hasar tespit çalışmaları devam ediyor

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, orman yangınlarının yaşandığı bölgelerde hasar tespitinin sürdüğünü bildirdi.

Kemal Karadağ   | 02.08.2021
Yangınların yaşandığı bölgelerde hasar tespit çalışmaları devam ediyor

Ankara

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Twitter'dan yaptığı açıklamada, yangın afetinin 6'ncı gününde, alandaki 257 kişilik ekip ve mobil laboratuvarlarla hasar tespit çalışmalarına devam edildiğini belirtti.

Birlik ve beraberlik halinde, seferberlik ruhuyla çalışarak vatandaşların yaraları sarılana kadar sahada yer alacaklarını ifade eden Kurum, Mersin, Adana, Osmaniye ve Kilis'teki hasar tespit çalışmalarının tamamlandığını hatırlattı.

Manavgat ve Marmaris'te hasar tespitlerine devam edildiğini aktaran Kurum, hiçbir vatandaşın gözünü yaşlı bırakmayacaklarını, vatandaşları evlerine ve iş yerlerine en yakın zamanda kavuşturacaklarını vurguladı.

Bakan Murat Kurum, şunları kaydetti:

"Antalya Manavgat'ta 2 bin 725 binada; 974 konut, 40 ticarethane, 278 ahır ve 485 diğer hane olmak üzere toplam 1777 bağımsız birimin ağır hasarlı, acil yıkılacak ve yıkık olduğunu tespit ettik. Tespitlerimiz aralıksız devam edecek, hemşehrilerimizin acılarını dindireceğiz. Muğla Marmaris'te de Siteler, Armutalan, Bayır, İçmeler ve Turunç mahallelerimizdeki hasar tespit çalışmalarımızı gece gündüz çalışarak yapıyoruz. Marmaris'te 109 binanın ağır hasarlı, acil yıkılacak ve yıkık olduğunu tespit ettik."

Afetten etkilenen tüm yerlerde hızla hareket ederek çalışmaları tamamladıklarını belirten Kurum, sahada da vatandaşlarla görüşerek talepleri dinlediklerini ve çözümler üretmeye gayret ettiklerini dile getirdi.

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