Euro
9.93
Dolar
8.36
BIST 100
1,399.65
Altın
1,815.87
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ankara'da Nallıhan Kuş Cenneti’nde çıkan yangına müdahale ediliyor - VTR
logo
Gündem

Adana'da tarlada başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altında

Adana'da tarlada başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

İsmihan Özgüven,Ozan Efeoğlu   | 02.08.2021
Adana'da tarlada başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altında Fotoğraf: Ozan Efeoğlu - Anadolu Ajansı

Adana

Adana'da tarlada başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangına müdahale ediliyor

Adana'da tarlada başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor. İhbar üzerine bölgeye söndürme helikopteri, çok sayıda arazöz, itfaiye ve yer ekibi sevk edildi. ( Ozan Efeoğlu - Anadolu Ajansı )

Adana'da tarlada başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Karaisalı ile Çukurova ilçeleri sınırında, Küçükçınar mevkisindeki bir tarlada çıkan anız yangını, rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye söndürme helikopteri, çok sayıda arazöz, itfaiye ve yer ekibi sevk edildi.

Alevlerin tehdit ettiği Bozcalar Mahallesi'nde çalışma başlatan polis, anonslar yaparak yerleşim yerinin boşaltılması uyarısında bulundu.

Ekiplerin yönlendirmesiyle çevredeki yerleşim yerleri tedbir amaçlı boşaltıldı.

Vatandaşlar da bir yandan çeşitli hayvanlarını kurtarmaya çalışırken, diğer yandan ekiplerin söndürme çalışmalarına yardımcı oldu.

Alevler, daha sonra kuvvetli rüzgarın da etkisiyle boşaltılan bazı yerleşim yerlerine de sıçradı.

Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmasına başlandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19 salgınıyla ilgili harcamalar küresel cari işlemler dengesizliklerini artırdı
ABD'de yapılan araştırmaya göre tam aşılı kişilerin yüzde 1'inden azı Kovid-19'a yakalandı
Kovid-19 vakalarının en çok arttığı illerden Ağrı'da sağlık ekiplerinin aşı seferberliği sürüyor
ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 613 bini geçti
İran'da günlük Kovid-19 vaka sayısında yeni bir rekor kırıldı

Benzer haberler

Antalya'nın Demre ilçesindeki orman yangını söndürüldü

Antalya'nın Demre ilçesindeki orman yangını söndürüldü

Yangınların yaşandığı bölgelerde hasar tespit çalışmaları devam ediyor

Adana'da tarlada başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altında

Gündoğmuş'taki orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor

Gündoğmuş'taki orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor
Gönüllü veterinerler yangından etkilenen hayvanlar için zamanla yarışıyor

Gönüllü veterinerler yangından etkilenen hayvanlar için zamanla yarışıyor
Türkiye'deki orman yangınları özverili çalışmalarla kontrol altına alınıyor

Türkiye'deki orman yangınları özverili çalışmalarla kontrol altına alınıyor