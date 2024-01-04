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Vanlı aileler HDP İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü

Van'da çocuklarının dağa götürülmesinden HDP'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı binası önünde yaptıkları eylemlerine bu hafta da devam etti.

Orhan Sağlam  | 04.01.2024 - Güncelleme : 04.01.2024
Vanlı aileler HDP İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü Fotoğraf: Orhan Sağlam / AA

Van

Menekşe Sokağı'nda bir araya gelen aileler, "Şehitler ölmez vatan bölünmez" ve "Van anneleri evlat nöbetinde" yazılı dövizler taşıdı.

HDP ve terör örgütü PKK aleyhine slogan atarak il başkanlığı önüne kadar yürüyen aileler, çocuklarına teslim olmaları çağrısında bulundu.

Anne Nazlı Sancar, gazetecilere, 2012 yılında kızı Şeyma'nın dağa kaçırıldığını söyledi.

Kızı gelene kadar eylemi devam ettireceğini vurgulayan Sancar, şöyle konuştu:

"Evladımı bu kapıdan kaçırdılar ve bu kapıda evladımın gelmesini bekleyeceğim. Kızım, eğer beni görüyorsan ve duyuyorsan gel. Yıllardır senin için mücadele veriyorum. Kızım, devlet güçlerimize teslim ol, orası senin yerin değil."

Baba Eyüp Baran da "4 yıldır Van'da oğlum Abdulalim Baran için eyleme katılıyorum. 9 yıl önce kaçırdılar. Oğlumun peşini bırakmayacağım. Eğer beni duyuyorsa gelsin teslim olsun." dedi.

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