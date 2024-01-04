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İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı yüzde 52,37 olarak ölçüldü

İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı yüzde 52,37 olarak ölçüldü.

Hasan Hüseyin Kul  | 04.01.2024 - Güncelleme : 04.01.2024
İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı yüzde 52,37 olarak ölçüldü

İstanbul

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 11 Kasım'da yüzde 16,18 seviyelerine kadar gerileyen barajlardaki doluluk oranı, son dönemdeki yağışların etkisiyle yükselişini sürdürdü.

Barajlardaki doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 52,37 seviyesine yükseldi.

Su miktarı, Alibey'de yüzde 61,50, Büyükçekmece'de 43,97, Darlık'ta 63,73, Elmalı'da 84,71, Istrancalar'da 44,84, Kazandere'de 41,77, Pabuçdere'de 25,1, Sazlıdere'de 35,57, Terkos'ta 43,82 ve Ömerli'de 69,82 seviyelerinde ölçüldü.

Kente su sağlayan baraj ve göletler 868 milyon 683 bin metreküp biriktirme hacmine sahipken, su miktarı bugün itibarıyla 454,89 milyon metreküp seviyesinde kaydedildi.

İstanbul'da günlük su tüketimi, dün itibarıyla 2 milyon 996 bin metreküp olarak kayıtlara geçti.

Son 10 yılın doluluk oranları

İSKİ istatistiklerine göre, 4 Ocak tarihli baraj doluluk oranları 2014'te yüzde 35,81, 2015'te yüzde 70,52, 2016'da yüzde 58,32, 2017'de yüzde 53,5, 2018'de yüzde 64,95, 2019'da yüzde 83,17, 2020'de yüzde 39,02, 2021'de yüzde 19,53, 2022'de yüzde 48,5 ve 2023 yılında ise yüzde 32,42 şeklinde ölçülmüştü.

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