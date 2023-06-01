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Vanlı aileler HDP İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü

Van'da çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı önünde yaptıkları eylemlerine bu hafta da devam etti.

Necat Hazar, Nazlı Timur  | 01.06.2023 - Güncelleme : 01.06.2023
Vanlı aileler HDP İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü

Van

Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya gelen aileler, "Anneler HDP'yi lanetliyor", "Evlat nöbetindeyiz", "Artık yeter, yakamızdan düşün", "Şehidime dokunma, onlar bize emanet", "Çocuklarımız kimsenin piyonu olmayacak" ve "Van anneleri evlat nöbetinde" yazılı dövizler taşıdı.

HDP ve terör örgütü PKK aleyhine slogan atarak il başkanlığı önüne kadar yürüyen aileler, çocuklarına teslim olmaları çağrısında bulundu.

Eyleme katılanlardan Nazlı Sancar, evlatlarına kavuşma hayaliyle yaşadıklarını söyledi.

Devletin her zaman desteğini yanlarında hissettiklerini dile getiren Sancar, yıllardır kızından haber alamadığını belirtti.

Çocuklarını HDP'den ve PKK'dan istediklerini, eylemi sürdürmekte kararlı olduklarını ifade eden Sancar, "Ben yüreği yanan bir anne olarak Sayın Cumhurbaşkanıma sesleniyorum. Çocuklarımızın katillerini bırakmayın. Selahattin Demirtaş cezaevine girdiğinden beri tek bir yaprak dağa gitmedi. Sen cezaevinde her gün çocuklarının sesini duyuyorsun. Sen çocuklarını özlüyorsun da biz özlemiyor muyuz?" diye konuştu.

Eşinin kardeşi için HDP önünde eylem yapan Aynur Arslan ise ailelerin evlatlarına kavuşması için eylemlerini sürdürdüklerini dile getirdi.

Herkesin evine, yuvasına, anne babasına dönmesini istediklerini anlatan Arslan, şunları kaydetti:

"Eşimin kardeşi 25 yaşındaydı, üniversite okuyordu. Mühendisliği kazanmıştı. Okumuştu, bir yere varmak istiyordu. Kandırdılar götürdüler, eline silah verdiler. Annesi kaçırıldıktan sonra hastalandı, buraya gelemiyor. Biz onlar için mücadelemizi sürdüreceğiz. Hepimiz Müslümanız, kardeşiz, aynı ülkede yaşıyoruz. Hangimize zincir vurulmuş, yasak koyulmuş. Hepimiz özgürce yaşıyoruz. Allah devletimizi, başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı var etsin."

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