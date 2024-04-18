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Vanlı aileler DEM Parti İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü

Van'da çocukları dağa kaçırılan aileler, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İl Başkanlığı önündeki eylemlerine bu hafta da devam etti.

Nevzat Umut Uzel  | 18.04.2024 - Güncelleme : 18.04.2024
Vanlı aileler DEM Parti İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü Fotoğraf: Nevzat Umut Uzel / AA

Van

Menekşe Sokak'ta bir araya gelen aileler, "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Evlat nöbetindeyiz" ve "Van anneleri evlat nöbetinde" yazılı dövizler taşıdı.

Terör örgütü PKK aleyhine slogan atarak DEM Parti İl Başkanlığı binasının önüne kadar yürüyen aileler, çocuklarına seslerini duyurmaya çalıştı.

Anne Nazlı Sancar, gazetecilere, 13 yıldır evlat hasreti çektiğini söyledi.

Çocukları için verdikleri mücadeleyi asla bırakmayacaklarını belirten Sancar, "Kızımı dağa götürdüler. DEM Parti'nin kapısından ayrılmayacağım. Gerekirse büyükşehir belediyesinin önünde evlat nöbeti başlatacağım. Her yerde hak, hukuk, adalet diyorlar. DEM Parti'de hak, hukuk ve adalet varsa ailelere neden açıklama yapmıyorlar. Suçlu oldukları için ailelere açıklama yapamıyorlar. Onlar çocuklarını Avrupa'ya okumaya yolluyor, bizim çocuklarımız ise ölüme mahkum ediliyor. Şeyma, kızım, eğer beni duyuyorsan dön, teslim ol." diye konuştu.

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