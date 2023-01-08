Van'ın 3 ilçesinde taşımalı eğitime kar nedeniyle bir günlüğüne ara verildi
Van'ın İpekyolu, Edremit ve Tuşba ilçelerinde taşımalı eğitime kar yağışı nedeniyle bir günlüğüne ara verildi.
Van
Van Valiliğinden yapılan açıklamada, merkez üç ilçede yoğun kar yağışının etkili olduğu belirtildi.
Açıklamada, İpekyolu. Edremit ve Tuşba ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilere okulların bir gün süreyle tatil edildiği bildirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.