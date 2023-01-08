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Van'ın 3 ilçesinde taşımalı eğitime kar nedeniyle bir günlüğüne ara verildi

Van'ın İpekyolu, Edremit ve Tuşba ilçelerinde taşımalı eğitime kar yağışı nedeniyle bir günlüğüne ara verildi.

Necat Hazar   | 08.01.2023
Van'ın 3 ilçesinde taşımalı eğitime kar nedeniyle bir günlüğüne ara verildi

Van

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, merkez üç ilçede yoğun kar yağışının etkili olduğu belirtildi.

Açıklamada, İpekyolu. Edremit ve Tuşba ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilere okulların bir gün süreyle tatil edildiği bildirildi.

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