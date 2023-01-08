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Siirt'te karda mahsur kalan ambulansı ekipler kurtardı

Siirt'in Pervari ilçesinde, yoğun kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan ambulans, İl Özel İdaresi ekiplerince kurtarıldı.

Fecri Barlık   | 08.01.2023
Siirt'te karda mahsur kalan ambulansı ekipler kurtardı

Siirt

Siirt'in Pervari ilçesine bağlı Doğanköy'deki bir hastayı almaya giden ambulans, yoğun kar yağışı nedeniyle Geçittepe mevkisinde kara saplandı.

112 Acil Sağlık ekiplerinin yardım talebi üzerine bölgeye giden İl Özel İdaresi ekipleri, zincir bağladıkları ambulansı, bulunduğu yerden kurtardı.

Ambulans, karla mücadele ekiplerinin desteğiyle Doğanköy'deki hastaya ulaşmaya çalışıyor.

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