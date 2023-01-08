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Fatih'te aracına aldığı 3 yolcu tarafından darbedilen taksici hayatını kaybetti

Fatih'te 3 kişi tarafından darbedilen taksici yaşamını yitirdi.

Mücahit Türetken, Hikmet Faruk Başer   | 08.01.2023
Fatih'te aracına aldığı 3 yolcu tarafından darbedilen taksici hayatını kaybetti

İstanbul

Alınan bilgiye göre, 52 yaşındaki taksi şoförü Aydın Altun, Taksim'den 3 yolcuyu aracına aldı. Araç içinde yolcular ve şoför arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Altun, Çapa'da indirmek istediği yolcular tarafından darbedildi.

Zanlılar olayın ardından kaçarken, polis ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Aydın Altun yaşamını yitirdi.

Polis ekipleri olaya karıştıkları belirlenen 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

İstanbul Taksiciler Odası (İTEO) Başkanı Eyup Aksu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, taksi şoförü Altun'un yolcuları Tarlabaşı'ndan aldığını belirtti.

Aracın Çapa'ya geldiği sırada alkollü olduğu öne sürülen yolcuların küfürlü konuşmaları üzerine şoför tarafından uyarıldığını ifade eden Aksu, "Uyarı üzerine bu üç kişi şoför Aydın Altun'u darbetmeye başlıyor. Araç durduğunda inip tekrar darbedip kaçıyorlar. Olay yerine gelen polis Altun'u hastaneye götürüyor. Hastanede de vefat ediyor. Maalesef alkollü ve uyuşturucu kullanan, sorunlu insanları araca almazsanız sizi belediyeye şikayet edip cezaya maruz kalıyorsunuz. Aldığınızda ise can güvenliğiniz olmuyor." diye konuştu.

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