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Van'dan Gazze'ye 150 ton un gönderildi

Van'dan, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'ye 150 ton un gönderildi.

Mesut Varol  | 20.04.2024 - Güncelleme : 20.04.2024
Van'dan Gazze'ye 150 ton un gönderildi Fotoğraf: Mesut Varol/AA

Van

Filistin'e Destek Platformunca düzenlenen yardım kampanyası kapsamında, Gazze halkına gönderilmek üzere 150 ton un alındı.

Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikada un torbalarının yüklendiği 6 tır, Mersin Limanı'na uğurlandı.

Platform Sözcüsü Mehmet Garip Cesur, gazetecilere, İsrail'in Gazze'de soykırıma devam ettiğini söyledi.

Bu süreçte Gazze halkıyla dayanışma içinde olduklarını belirten Cesur, "İsrail, Gazze'de işgal ve soykırım yapıyor. Gazze'de binalar yerle yeksan edildi. İnsanlar açlıkla karşı karşıya bırakıldı. Biz de Beşyol Meydanı'nda açtığımız çadırda topladığımız parayla 150 ton un temin ettik. Tırlarla Mersin Limanı'na, oradan da Gazze'ye ulaştırılacak." dedi.

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