Van'dan Gazze'ye 150 ton un gönderildi
Van'dan, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'ye 150 ton un gönderildi.
Van
Filistin'e Destek Platformunca düzenlenen yardım kampanyası kapsamında, Gazze halkına gönderilmek üzere 150 ton un alındı.
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Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikada un torbalarının yüklendiği 6 tır, Mersin Limanı'na uğurlandı.
Platform Sözcüsü Mehmet Garip Cesur, gazetecilere, İsrail'in Gazze'de soykırıma devam ettiğini söyledi.
Bu süreçte Gazze halkıyla dayanışma içinde olduklarını belirten Cesur, "İsrail, Gazze'de işgal ve soykırım yapıyor. Gazze'de binalar yerle yeksan edildi. İnsanlar açlıkla karşı karşıya bırakıldı. Biz de Beşyol Meydanı'nda açtığımız çadırda topladığımız parayla 150 ton un temin ettik. Tırlarla Mersin Limanı'na, oradan da Gazze'ye ulaştırılacak." dedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.