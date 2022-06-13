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Van'daki terör operasyonlarında 7 şüpheli gözaltına alındı

Van'da terör örgütleri FETÖ ve PKK'ya yönelik geçen hafta düzenlenen operasyonlarda 7 şüpheli yakalandı.

Necat Hazar   | 13.06.2022
Van'daki terör operasyonlarında 7 şüpheli gözaltına alındı

Van

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütlerinin deşifre edilmesi, engellenmesi ve aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda geçen hafta TEM Şubesi ekipleri ile özel harekat polislerince gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 5 PKK/KCK ve 2 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı.

Şüphelilerin işlemleri sürüyor.

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