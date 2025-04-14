Van'da terör soruşturmaları kapsamında 24 şüpheli yakalandı
Van'da terör örgütlerine yönelik soruşturmalar kapsamında 24 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
Van
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda 30 Mart-13 Nisan'da yürütülen çalışmalarda 12 terör örgütü PKK/KCK, 11 FETÖ ile 1 dini istismar eden terör örgütleri şüphelisi gözaltına alındı.
Şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.