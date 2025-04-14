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Van'da terör soruşturmaları kapsamında 24 şüpheli yakalandı

Van'da terör örgütlerine yönelik soruşturmalar kapsamında 24 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Yılmaz Kazandioğlu  | 14.04.2025 - Güncelleme : 14.04.2025
Van'da terör soruşturmaları kapsamında 24 şüpheli yakalandı

Van

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda 30 Mart-13 Nisan'da yürütülen çalışmalarda 12 terör örgütü PKK/KCK, 11 FETÖ ile 1 dini istismar eden terör örgütleri şüphelisi gözaltına alındı.

Şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.

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