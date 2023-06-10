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Van'da terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Van'ın Çatak ilçesi kırsalında düzenlenen Şehit Jandarma Er Musa Çatalbaş operasyonunda, terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat bulundu.

Fırat Taşdemir  | 10.06.2023 - Güncelleme : 10.06.2023
Van'da terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Ankara

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde, jandarma özel harekat, jandarma komando ve güvenlik korucularının katılımıyla Çatak ilçesi kırsalında, terör örgütüne yönelik Şehit Jandarma Er Musa Çatalbaş operasyonu düzenlendi.

Operasyonda imha edilen 3 sığınakta yapılan aramada, 11 roketatar mühimmatı, 634 çeşitli çap ve ebatta mühimmat, 2 el bombası, 4 değişik silahlara ait şarjör, 6 el yapımı patlayıcı, 28 fünye, 200 gram TNT patlayıcı, el telsizi, 11 akü, 103 tüp, el dürbünü, 4 jeneratör, 900 metre kablo, çok sayıda örgütsel doküman, tıbbi, inşaat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

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