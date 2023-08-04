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Van'da sağanak ve dolu etkili oldu

Van'ın Özalp ilçesinde sağanak ve dolu etkili oldu.

Hakan Sarı  | 04.08.2023 - Güncelleme : 04.08.2023
Van'da sağanak ve dolu etkili oldu

Van

İlçede yaklaşık 10 dakika yağan sağanak nedeniyle caddelerde su birikintileri oluştu.

Şemsettin Mahallesi'nde sağanak ve dolu, bazı kanalların taşmasına neden oldu.

Beyaza bürünen bahçe ve buğday tarlaları zarar gördü, meralarda hayvan otlatanlar zor anlar yaşadı.

Mahalle Muhtarı Ramazan Yıldırımçakar, yağışa hazırlıksız yakalandıklarını söyledi.

Yıldırımçakar, "Önce şiddetli bir sağanak, ardından dolu yağdı. Her taraf beyaza büründü. Dolunun ardından meydana gelen su baskınları buğday tarlalarına ve kış için biçilen otlara zarar verdi." dedi.

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